‏وسائل إعلام تابعة للحوثيين: غارات أمريكية على مديرية "السيل" في "الجوف"

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وسائل إعلام تابعة للحوثيين، بغارات أمريكية على مديرية "السيل" في "الجوف".

واستهدفت 10 موجات متتالية من الغارات الأمريكية، مخازن أسلحة ومنازل قيادات حوثية في صعدة.

وأكدت وسائل إعلامية، أن الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين لا تزال مستمرة في عدة مدن يمنية.

وتجدّدت الغارات الأمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء، صباح الأحد، وسماع دوي سلسلة من الانفجارات.