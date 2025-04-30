نتنياهو يطالب بمساعدات دولية لإخماد الحرائق في القدس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 01:32 مساءً - اندلعت النيران منذ عدة أيام في الغابات المتواجدة بالقدس، وحاولت القوات الإسرائيلية السيطرة على هذه النيران بشتى الطرق.

جدير بالذكر أنه تم إخلاء بعض المدن من السكان، بالإضافة إلى توقف حركة القطارات، ولكن النار ما زالت تلتهم كل شيء أمامها، ومستمرة في الالتهام.

من جانبه أعلن نتنياهو بالنظر في الحصول على مساعدات دولية من أجل السيطرة على هذه الحرائق، ومدهم بالإمدادات اللازمة.

جدير بالذكر أن هناك ٣ أشخاص من رجال الإطفاء تمت إصابتهم خلال إخماد هذه النيران.