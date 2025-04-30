اشتباكات قوية في صحنايا وأشرفية صحنايا من قبل فصائل مسلحة وسط مخاوف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 01:32 مساءً - شهدت اليوم مدينة صحنايا ومدينة أشرفية صحنايا، والتي يقطن فيهما غالبية درزية، عدة معارك قوية منذ مساء أمس 29 أبريل 2025، وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق من أجل إيقاف الاشتباكات في مدينة جرمايا، ألا أن الهجمات ظلت مستمرة على صحنايا.

أسفرت تلك المعارك عن قتل 18 فرد، وهذا طبقاً لجريدة المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومع استمرار تلك المعارك، تشير التوقعات أن عدد القتلى قد يكون أكثر من هذا العدد.

أفادت بعض المصادر المحلية أن الهجوم الذي تم كان من قبل فصائل مسلحة ومازال مستمر، في الوقت الذي يواجه فيه مدنيون مدينة صحنايا وضع مروع وصعب من التهديدات المستمرة والقصف، قام العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتداول مقاطع فيديو يوضح تبادل إطلاق النار بالمدينة.

تشمل الاشتباكات أيضًا عدة محاولات لتسلل بعض المسلحين إلى منطقة أشرفية صحنايا، حيث اشتبكوا مع الحواجز الدرزية مما أسفر عن سقوط قتلى وأسرى بين المهاجمين، كما تدفقت مجموعات من دروز الجولان والجليل للانضمام إلى القتال دفاعًا عن أقاربهم في المنطقة.

وفي تطور آخر، لم تقتصر الهجمات على صحنايا فقط، بل شملت أيضًا هجومًا على مطار الثعلة العسكري في السويداء من قِبل مسلحين قادمين من درعا.

الجدير بالذكر أن تلك الاشتباكات تأتي في ظل توتر إضافي في مدينة جرمانا بعد تداول تسجيل صوتي مسيء للنبي محمد، مما أدى إلى موجة غضب عارمة في المنطقة، أسفرت عن اشتباكات خلفت 14 قتيلًا، بينهم مسلحون دروز.