ترامب يرقص على وقع وعوده.. مشهد انتخابي غير تقليدي في ميشيغان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 01:32 مساءً - في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً، ظهر دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية ميشيغان وهو يؤدي رقصته الشهيرة، متمايلاً على أنغام موسيقى صاخبة، وسط حماس واضح من أنصاره.

لم يكن الرقص وحده ما لفت الأنظار، بل تصريحات ترامب التي وعد فيها بالقضاء على التضخم، ورفع مستوى الأجور، وإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي ليكون الأقوى في تاريخ البلاد.

كما أكد عزمه على تأمين الحدود بالكامل، وتشييد درع صاروخي ذهبي لحماية الوطن، ولم تغب قضايا التعليم عن خطابه، حيث أشار إلى خطة لغرس قيم الانتماء الوطني لدى الأطفال، تزامناً مع الاستعداد للاحتفال بمرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة في عام 2026.