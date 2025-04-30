أنامل من ذهب.. حفيد ترامب يعزف لحنه الأول في البيت الأبيض

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 01:32 مساءً - في لحظة دافئة جمعت الموسيقى بالعائلة، أطلّ الطفل ثيو، حفيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ليعزف أولى مقطوعاته الموسيقية أمام جده في أحد أروقة البيت الأبيض.

وقد وثّقت والدته، إيفانكا ترامب، هذا الحدث بمقطع مصور نشرته على منصة "إكس"، معلّقة:

"ثيو يقدم أول مؤلفاته لجده"

اللافت أن البيانو الذي عزف عليه لم يكن مجرد آلة عادية، بل قطعة فنية استثنائية أهداها صانع البيانو الشهير ثيودور شتاينواي للرئيس فرانكلين روزفلت عام 1938، والمغطى بورق ذهب فاخر يعكس أنماطًا موسيقية أمريكية متنوعة، من الفلكلور الشعبي إلى موسيقى رعاة البقر.

هذه اللحظة الفنية جاءت بعد يوم من ظهور ثيو وهو يلعب كرة القدم مع نجم دوري "السوبر بول" ساكوان باركلي، في حديقة الورود، ضمن أجواء احتفالية تعكس جانبًا عائليًا من حياة البيت الأبيض بعيدًا عن السياسة.