العالم اليوم - تقارير: فشل صفقة تولي أنشيلوتي تدريب المنتخب البرازيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أبريل 2025 01:25 مساءً - ذكرت عدة تقارير إعلامية أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لريال مدريد، لن يصبح مديرا فنيا جديدا للمنتخب البرازيلي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن أنشيلوتي، البالغ من العمر 65 عاما، رفض العرض، وأشارت إلى أنه سافر إلى لندن تحديدا لتوقيع العقد قبل أن تفشل الصفقة.

وذكرت تقارير أن أنشيلوتي شكر رئيس الاتحاد البرازيلي على اهتمامه، لكنه يفكر الآن في عرض قادم من السعودية.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يفشل فيها الاتحاد البرازيلي في التعاقد مع المدرب المتوج بالكثير من الألقاب، والذي قد يغادر ريال مدريد بعد موسم مخيب للآمال.

وأشارت التكهنات إلى أن ريال مدريد ربما يكون قد عرقل صفقة البرازيل، في حين تشير التقارير إلى أن أنشيلوتي يطالب بتعويض من النادي نظرا لأن عقده يمتد حتى 30 يونيو 2026.

وذكر الموقع الإلكتروني البرازيلي "أو غلوبو":"الصفقة بين كارلو أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي فشلت بسبب عائق كبير: ريال مدريد".

ويعد البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب الهلال السعودي الحالي، مرشحا لتدريب المنتخب البرازيلي، حيث يسعى البرازيليون لملء هذا المنصب الخالي قبل التصفيات التي تقام مطلع يونيو المقبل.

ولا يزال من غير المؤكد كيف ستتطور الأمور بين أنشيلوتي وريال مدريد في المرحلة المقبلة.

هذا أيضا يترك مستقبل تشابي ألونسو، مدرب ليفركوزن والمرشح الأبرز لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد ، غير واضح.

ويضغط ليفركوزن على ألونسو لاتخاذ قراره، لاسيما وأن عقده ممتد مع الفريق الألماني حتى منتصف 2026.

ويعد أنشيلوتي واحدا من أنجح المدربين في كرة القدم العالمية. حيث فاز بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، مرتين مع ميلان الإيطالي وثلاث مرات مع ريال مدريد.

كما فاز أنشيلوتي بألقاب الدوري في الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا. ولم يسبق لأي مدير فني تحقيق هذا الإنجاز.