نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية قبرص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، مع السيد "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص يوم الثلاثاء ٢٩ إبريل، وذلك في إطار التنسيق والتشاور الدورى لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

أشاد الوزير عبد العاطى خلال الاتصال بالعلاقات المصرية - القبرصية المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات، معربًا عن التطلع لتطويرها في شتى المجالات خاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذا تطوير التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص. وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليار يورو.

كما أكد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تكثيف الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.