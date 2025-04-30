الصين ترفع العقوبات عن 5 نواب أوروبيين في البرلمان الأوروبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 12:35 مساءً - أعلنت الصين عن رفع العقوبات المفروضة على خمسة أعضاء حاليين وسابقين في البرلمان الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لاستئناف المحادثات التجارية بين الطرفين.

جاء هذا القرار بعد مفاوضات مكثفة، في وقت ربط فيه البرلمان الأوروبي استئناف أي تواصل دبلوماسي مع بكين بشرط إلغاء العقوبات التي فرضت في عام 2021، ردًا على الانتقادات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين.

كما أكد النواب الأوروبيين أن رفع قيمة العقوبات لن يغير من الواقع، وأشار إلى استمرار المخاوف فيما يخص سياسات بكين، لاسيما تجاه الأوريجور ودولة هونغ كونغ وتايوان.

وعلى الرغم من تحسن القنوات الخاصة بالاتصال والزيارات المتبادلة، ألا أن الاتحاد الأوروبي يرى أن العقوبات التجارية وسياسة الصين الصناعية ما زالت حتى الآن تشكل تحديا أمام تحقيق شراكات اقتصادية متوازنة.

ومن المنتظر عقد قمة أوروبية-صينية رفيعة في يوليو المقبل لمواصلة الحوار حول العلاقات الثنائية.