العالم اليوم - وكالة: إيران تعدم مدانا بتهمة التجسس لحساب إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أبريل 2025 11:18 صباحاً - ذكرت وكالات أنباء إيرانية أن إيران أعدمت، اليوم الأربعاء، إيرانيا أدانته محكمة بتهمة التجسس والتعاون المخابراتي مع إسرائيل.

وأفادت وكالة أنباء "ميزان"، وهي وكالة أنباء قضائية، أن إيران أعدمت رجلاً أدين بالتجسس لصالح إسرائيل، ومتهم بلعب دور رئيسي في اغتيال ضابط في الحرس الثوري الإسلامي.

ووفقًا لوكالة "ميزان" فإن المتهم، الذي عُرف باسم محسن لانغارنيشين، مُتهم بالتورط في عدة قضايا، بما في ذلك مقتل عقيد في الحرس الثوري عام 2022.

وأضافت ميزان أن محسن لانغارنيشين اتُهم بالعمل مع جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" لأكثر من عامين بعد تجنيده وتدريبه عام 2020، مضيفةً أن لانغارنيشين أُعدم في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وقالت وسائل إعلام رسمية: "خلال عامين قضاهما جاسوسًا.. كان مسؤولًا عن أعمال مهمة، بما في ذلك دعم العمليات الإرهابية والتواجد في موقع اغتيال صياد خداي".

وأضافت أن المتهم قدم أيضًا دعمًا عملياتيًا لهجوم على مركز صناعي في أصفهان تابع لوزارة الدفاع.

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن لانغارنيشين اعترف بالتهم الموجهة إليه. ولم تتمكن رويترز من التواصل مع ممثل للتعليق.