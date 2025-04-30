نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الخارجية الأمريكية: أنجزنا رؤية ترامب في السياسة الخارجية خلال 100 يوم فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الخارجية الأمريكية، إنها حققت رؤية ترامب للسياسة الخارجية خلال أول 100 يوم، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

أضافت، أنه يجب على روسيا وأوكرانيا تقديم مقترحات ملموسة لإنهاء الحرب، مضيفة أنه إذا لم يتم إحراز تقدم بشأن السلام في أوكرانيا فسنتراجع عن دورنا كوسطاء.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن هدنة جديدة وتوقف العمليات العسكرية ووقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا؛ وذلك احتفالًا بالذكرى الثمانين لعيد النصر والمقرر في 9 مايو من كل عام.

وكشفت وكالة تاس عن تفاصيل الهدنة الجديدة بين روسيا وأوكرانيا، حيث من المقرر أن يتوقف إطلاق النار من الساعة 00:00 يوم 8 مايو حتى الساعة 00:00 ليلة 11 مايو، وفقًا لقرار بوتين.

وأفاد الكرملين، بأن روسيا مستعدة للتفاعل البنّاء مع الشركاء الدوليين بشأن الوضع حول أوكرانيا، وأن موسكو تعتقد أنه على الجانب الأوكراني الانضمام إلى وقف إطلاق النار بحلول يوم النصر.

روسيا تتعهد بـ "رد مناسب" حال اختراق الهدنة

كما أعلن الكرملين، أن القوات المسلحة الروسية ستقدم “ردا مناسبا” وفعالا؛ حال انتهاك وقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني خلال الذكرى الثمانين للنصر، حسب وكالة تاس.