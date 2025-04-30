العالم اليوم - أبطال أوروبا.. باريس يهزم أرسنال ويقطع شوطا نحو النهائي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أبريل 2025 12:28 صباحاً - قطع باريس سان جرمان شوطا نحو الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، بتحقيقه فوزا مهما على أرسنال، في لندن، مساء الثلاثاء، ضمن نصف نهائي البطولة.

وسجل الفرنسي عثمان دمبيلي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 4، وحافظ باريس على النتيجة لينتصر 1-0. وفشلت محاولات أرسنال في العودة للقاء، وبدا عاجزا من الناحية الهجومية. وسيلتقي الفريقان مرة أخرى في باريس، بعد 7 أيام، في قمة ستحدد طرف النهائي المرتقب للبطولة الأغلى.

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