العالم اليوم - تحديد "عقوبة" روديغر بعد لحظات الجنون أمام برشلونة

انتم الان تتابعون خبر تحديد "عقوبة" روديغر بعد لحظات الجنون أمام برشلونة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أبريل 2025 12:28 صباحاً - حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عقوبة صارمة على مدافع ريال مدريد، أنتونيو روديغر، بعد تصرفاته العدوانية في نهاية لقاء القمة أمام برشلونة في نهائي كأس الملك قبل أيام.

ومع قرب انتهاء لقاء برشلونة وريال مدريد، بدت العصبية ظاهرة على المدافع الألماني، الذي حاول الهجوم على الحكم.

كما أظهرت الكاميرا لقطات لروديغر وهو يرمي قارورات المياه على الحكم.

وقرر الاتحاد الإسباني إيقاف روديغر 6 مباريات كاملة.

يذكر أن برشلونة حقق لقب كأس الملك الإسباني بانتصاره 3-2 على ريال مدريد، في مباراة ثيرة للجدل مساء السبت الماضي.