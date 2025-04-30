نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزراء خارجية بريكس يفشلون في التوصل إلى بيان ختامي مشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس في ريو دي جانيرو، الثلاثاء، دون التوصل إلى بيان مشترك لكن البرازيل التي ترأست الاجتماع أصدرت بيانًا أبدت فيه معارضتها لسياسات الحماية التجارية.

وقالت البرازيل في البيان إن وزراء خارجية المجموعة عبروا عن "قلقهم البالغ من احتمال تجزئة الاقتصاد العالمي، وإضعاف التعددية".

طبقت الولايات المتحدة في ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية سياسة تجارية جديدة تركز على الرسوم الجمركية، ما أثار مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، رغم أن البيان لم يأت على ذكر الولايات المتحدة.

تواجه بريكس تحديات جسيمة بسبب الإجراءات التجارية الأمريكية.

وأضاف البيان "عبر الوزراء عن مخاوفهم البالغة من تصاعد إجراءات الحماية الأحادية غير المبررة التي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ومنها فرض رسوم جمركية متبادلة وتدابير غير جمركية عشوائيًا".

وقال وزير العلاقات الخارجية البرازيلي ماورو فييرا للصحافيين إن وزراء بريكس توصلوا إلى توافق في الآراء على قضية الرسوم الجمركية، مضيفًا أنه يمكن رؤية ذلك في بيان بلاده.

وأشار إلى أن الدول تعمل على التوصل إلى بيان مشترك نهائي في قمتها المقررة في يوليو المقبل في ريو دي جانيرو أيضًا.