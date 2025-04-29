ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 52365
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52 ألفا و365 شهيدا، و117 ألفا و905 مصابين منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، بأن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 51 شهيدا بينهم شهيد جرى انتشاله من تحت الركام، و113 مصابا، مؤكدة وجود ضحايا آخرين لم تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
وأوضحت أن من بين ضحايا العدوان 2273 شهيدا و5864 مصابا سقطوا منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين.
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