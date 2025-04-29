نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم مكة المكرمة يحقق 81 ميدالية في مسابقة "كانجارو موهبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الطلاب والطالبات التابعون للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة إنجازًا متميزًا بحصدهم (81) ميدالية منها (18) ذهبية و(22) فضية و(41) برونزية في مسابقة (كانجارو موهبة للرياضيات 2025) التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم.

وهنأت الإدارة، الطلاب والطالبات الفائزين وأولياء أمورهم ومدارسهم ومعلميهم، متمنية لهم مزيدًا من التفوق والنجاح.

وأكدت أن هذا الإنجاز يعكس تميز الطلاب والطالبات والمستوى العلمي الرفيع والتقدم الذي وصلوا إليه، ويُبرز القدرات الإبداعية لديهم في جميع العلوم وخاصة الرياضيات.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب والطالبات على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية