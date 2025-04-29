العالم اليوم - السويد.. قتلى بإطلاق نار في أوبسالا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أبريل 2025 09:24 مساءً - قتل 3 أشخاص الثلاثاء في إطلاق نار في مدينة أوبسالا، شمال العاصمة السويدية ستوكهولم.، بحسب ما أفادت الشرطة.

وجاء في بيان للشرطة: "تأكدت وفاة 3 أشخاص عقب إطلاق النار"، وأضاف الجهاز أنه فتح تحقيقا في جريمة قتل. وقالت الشرطة إنها تلقت "اتصالات من أشخاص سمعوا إطلاق عيارات نارية في وسط أوبسالا". ولم تعلن السلطات بعد عن أسباب الحادث، فيما أكدت الشرطة أنها طوقت منطقة واسعة وأن عدة إجراءات جارية في موقع الحادث للتحقق مما حدث.

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