نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال يضرب سواحل نيوزيلندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر مياه الساحل الجنوبي لنيوزيلندا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية "USGS" أن الزلزال وقع في الساعة 01:16 بعد الظهر بالتوقيت العالمي (04:16 مساء بتوقيت موسكو).

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي أن مصدر الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان على بعد نحو 286 كيلومترا من بلدة بلاف النيوزيلندية.

ولم ترد معلومات حول أضرار أو خسائر، كما لم يعلن عن أي تهديد بالتسونامي.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لخبراء الزلازل، فقد وقع أيضا زلزال بقوة 6.8 درجة بالقرب من جزيرة ماكواري الأسترالية الواقعة على بعد نحو 1.2 ألف كيلومتر جنوب نيوزيلندا، وذلك في الساعة 02:53 بعد الظهر بالتوقيت العالمي (05:53 بتوقيت موسكو). وكان مصدر الزلزال على عمق 4.5 كيلومتر.