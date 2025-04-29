وزارة الخارجية الأمريكية توضح.. موعد ظهور نتائج اللوتري 2025 وطريقة الاستعلام عنها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 08:30 مساءً - كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن موعد الإعلان عن نتائج اللوتري عن عام 2025، وهي نتائج قرعة الهجرة العشوائية، التي من المقرر أن تكون يوم 4 مايو 2025، في تمام الساعة 7 مساءا بتوقيت مصر.

كما سيصبح بإمكان جميع المتقدمين من الاستعلام عن النتائج عن طريق موقع الوزارة الرسمي، والجدير بالذكر أن تم فتح باب التقديم في تاريخ 4 أكتوبر إلى يوم 7 نوفمبر 2024، والاستعلام عن النتائج اتبع الخطوات التالية:

بعد الدخول إلى الموقع الإلكتروني.

اكتب الرقم التأكيدي وكافة المعلومات الشخصية.

تحديد الأوراق المطلوبة للحصول على التأشيرة الأمريكية مثل جواز السفر، وشهادة الميلاد، وشهادة التعليم وعدد من الأوراق الأخرى.

الجدير بالذكر أن اللوتري هو برنامج يمنح تأشيرات عشوائية للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.