العالم اليوم - السويد.. جرحى بإطلاق نار في أوبسالا

انتم الان تتابعون خبر السويد.. جرحى بإطلاق نار في أوبسالا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أبريل 2025 08:23 مساءً - أعلنت الشرطة السويدية الثلاثاء، عن إصابة عدد من الأشخاص جراء إطلاق نار وقع في وسط مدينة أوبسالا، شمال العاصمة ستوكهولم.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم "العثور على عدة أشخاص في أوبسالا مصابين بجروح تشير إلى إطلاق نار، وذلك بعد سماع دوي قوي في المدينة".

وأضافت أنها "تلقت بلاغات من مواطنين أفادوا بسماع دوي قوي، أشبه بإطلاق نار، في وسط المدينة".

ولم تعلن السلطات بعد عن عدد المصابين أو مدى خطورة الإصابات، فيما أكدت الشرطة أنها طوقت منطقة واسعة وأن عدة إجراءات جارية في موقع الحادث للتحقق مما حدث.