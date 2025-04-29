”صفعة مميزة”.. رد صادم من المؤثرة الهندية مانسي سورافاسي على المتحرش

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:33 مساءً - في واحد من المشاهد التي تم التقاطها صدفه عبر الهاتف المحمول، قامت المؤثرة الهندية مانسي سورافاسي ضجة كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بعد أن قامت بنشر فيديو لها لحظة التحرش وهذا أثناء تصوير مقطع عفوي على سناب شات.

سورافاسي المؤثرة التي تمتلك ملايين المتابعين عبر انستغرام، قامت بمفاجئة جمهورها برد فعل حاسم، وقامت بالتصدي للشاب الذي اقترب منها بصورة غير لائقة، وقامت بصفعه على وجهه في لحظة وثقت بالكامل وحصل هذا الفيديو على انتشار كبير تعدى 157 مليون مشاهدة.

كما قامت المؤثرة بتوضيح في تعليق تم إرفاقه مع الفيديو أنها كانت تقوم بتصوير الفيديو في محيط السكن الخاص بها، إلا أن الشاب فاجئها بهذا التصرف المريب، وفور الحادثة ذهبت مع بعض السكان إلى منزل هذا المتحرش من أجل الحصول على تسجيلات إضافية لإثبات ما حدث.

عائلة الشاب حاولت تبرير سلوكه بادعاء معاناته من مشكلات عقلية، غير أن سورافاسي رفضت هذا التفسير، وشككت في صحته قائلة: من أي زاوية يبدو مريض.

وفي تصريح غاضب، انتقدت سورافاسي تحميل الضحية مسؤولية التحرش قائلة إنها كانت ترتدي ملابس محتشمة، ورغم ذلك تعرضت لما وصفته بالفعل المشين، وأدانت كل من يبرر هذه السلوكيات أو يقلل من شأنها.

أثار الفيديو موجة نقاش حاد في الهند حول التحرّش الجنسي، وسلوك المجتمع تجاه الضحايا، خصوصًا حين تُبرَّر هذه الجرائم بأعذار واهية، مثل المرض العقلي أو طريقة اللباس. وطالب كثيرون بمحاسبة الجناة وتعزيز ثقافة الوعي والمساءلة المجتمعية.