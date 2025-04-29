العالم اليوم - بالفيديو.. موكب نتنياهو يتعرض لحادث سير في القدس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:26 مساءً - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن موكب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعرض لحادث سير في القدس.

وقال مراسل "دوت الخليج"، إن نتنياهو لم يصب بأي أذى نتيجة حادث السير الذي وقع بالقرب من مكتبه في القدس. ولم ترد إلى حدود الساعات أي معطيات رسمية عن تفاصيل الحادث.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بالفيديو.. موكب نتنياهو يتعرض لحادث سير في القدس .. في رعاية الله وحفظة