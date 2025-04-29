أكثر من 52 ألف شهيدا وآلاف المصابين فـي العدوان المستمر على غزة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات: واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مع استمرار العدوان على قطاع غزة، حيث استشهد أكثر من 70 فلسطينيا في سلسلة غارات بمدينة غزة ومخيم جباليا. واستشهد عشرة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلين بمحيط صالة الطيب غرب مخيم جباليا شمال غزة، ومحيط مشفى حمد شمال غرب المدينة. ويتعرض وسط القطاع لسلسلة من الغارات العنيفة الممتدة منذ يومين وشملت استهداف مقاهي انترنت وبسطات وخيام نازحين. يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 52314 شهيدا، و117792 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر طبية قولها، إن من بين الضحايا 2222 شهيدا و5751 مصابا منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين. وأكدت المصادر ذاتها، أن 71 شهيدا، و153 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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