”ظلام دامس”.. توقعات ليلي عبد اللطيف تثير الجدل مرة أخرى على مواقع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 06:32 مساءً - قامت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف بإثارة جدل واسع مرة أخرى، وهذا بعد تداول مقطع فيديو لها في برنامج الحكاية مع عمرو أديب يوم رأس السنة الميلادية 2025.

والذي تحدثت فيه عن ظلام دامس، يغطي عدد من دول العالم، بدون تحديد الأسباب، وبعد تلك التوقعات قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بربط حديثها عن انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا وفي البرتغال.

وكانت تلك الدولتين شهدت يوم الاثنين صباحًا انقطاع كبير في التيار الكهربائي، مما تسبب في إيقاف لخدمات الإنترنت، تعطل تام في شبكات الاتصالات، وتوقف القطارات، بجانب إيقاف عدد من المطارات بما في هذا بعض مطارات المغرب، وحتى الآن لم يتم تحديد أي سبب لتلك الأزمة.

وقد كشف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن حكومته حتى الآن تقوم بدراسة كافة الاحتمالات التي تتعلق بسبب الانقطاع وأكد على أن بالتأكيد هناك خلل في شبكة الكهرباء الأوروبية أثرت على البرتغال وإسبانيا وبعض المناطق من فرنسا، كما شكر حكومة فرنسا والمغرب على مساعدتهم في إعادة التيار مرة أخرى.

والجدير بالذكر أن الكهرباء عادت بشكل تدريجي إلى معظم أنحاء إسبانيا بحلول صباح الثلاثاء، حيث أعلنت شركة "ريد إلكتريكا" أن نسبة إستعادة الخدمة بلغت 99.16%، وأن الإنتاج الكهربائي عاد إلى 21.26 ميجاوات، في حين أكدت الصحف المحلية أن الوضع استقر تقريبًا بعد ساعات من الظلام التام.