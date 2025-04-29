إسرائيل تثير غضب فرنسا بقرار منع دخول دبلوماسيين فرنسيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 06:32 مساءً - بالغضب والاستنكار ردت باريس اليوم على قرار إسرائيل منع وفدين دبلوماسيين فرنسيين من دخول الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. ووصفت فرنسا في بيان شديد اللهجة نشرته خارجيتها، هذا الإجراء بأنه "إضرار بالعلاقات الثنائية" و"لا مبرر له إطلاقًا".

أكدت الخارجية الفرنسية أن الوفدين كانا في مهمة تابعة لجمعيات تعمل في إطار التعاون اللامركزي أي مبادرات مدنية ومحلية، بعيدًا عن أي عمل حكومي أو سياسي مباشر، معتبرة قرار المنع "مؤسفًا وغير بناء".

في المقابل اتهمت السفارة الإسرائيلية في باريس هذه الجمعيات بوجود روابط مزعومة مع منظمات إرهابية، وهو ما رفضته فرنسا بشدة، واصفة هذه الاتهامات بأنها "غير مقبولة" و"لا أساس لها من الصحة"، وفقا للبيان الفرنسي.

وطالبت فرنسا إسرائيل بالتراجع عن هذه القرارات، مؤكدة أنها "تستهدف أفراد يسعون جاهدين لتعزيز السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، محذرة من أن هذه الإجراءات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حلول سلمية للصراع الدائر.

يذكر أن هذا التصعيد في التوتر بين فرنسا وإسرائيل يأتي تزامن مع استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 18 مارس بعد فترة هدوء مؤقتة استمرت شهرين تقريبًا بجهود وساطة مصرية وقطرية وأمريكية.