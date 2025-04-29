العالم اليوم - جراحة وإيقاف.. روديغر مهدد بالغياب الطويل

انتم الان تتابعون خبر جراحة وإيقاف.. روديغر مهدد بالغياب الطويل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أبريل 2025 06:25 مساءً - خضع أنطونيو روديغر، مدافع فريق ريال مدريد ومنتخب ألمانيا، لعملية جراحية في الركبة، الثلاثاء، وربما يغيب عن قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية وكأس العالم للأندية لكرة القدم.

ويواجه روديغر بالفعل عقوبة إيقاف طويلة الأمد من الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد إلقائه شيئا ما على حكم مباراة الريال وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا الذي خسره الفريق الأبيض 2-3 أمام منافسه اللدود السبت الماضي.

وأفاد بيان لريال مدريد: "خضع أنطونيو روديغر اليوم لعملية جراحية بعد إصابته بتمزق في الغضروف الخارجي لركبته اليسرى. أجرى العملية الدكتور مانويل ليس تحت إشراف الطاقم الطبي لريال مدريد".

وأضاف الريال: "سيبدأ روديغر مرحلة تعافيه قريبا".

ولم يعلن الريال عن مدة غياب روديغر، لكن إصابات الغضروف المفصلي غالبا ما تكون خطيرة.

من جانبها، أفادت صحيفة ( آس) الإسبانية أن روديغر سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع، مضيفة أن قرار إجراء عملية جراحية تم اتخاذه نظرا لاحتمال غيابه عن مباريات الدوري الإسباني المقبلة بسبب الإيقاف.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري بفارق 4 نقاط خلف برشلونة (المتصدر)، مع تبقي 5 مراحل على نهاية الموسم.

في المقابل، كشف موقع (تي أون لاين) الألماني أن روديغر سيغيب لأسابيع فقط وليس لأشهر.

ومن المقرر أن يقام لقاء ألمانيا والبرتغال بالدور قبل النهائي لدوري الأمم في الرابع من يونيو القادم، بمدينة ميونيخ الألمانية، على أن تقام المباراة النهائية أو مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث بعد 4 أيام.

ويبدأ ريال مدريد مشواره في مونديال الأندية في 18 يونيو القادم بمواجهة الهلال السعودي في ميامي الأميركية ضمن منافسات المجموعة الثامنة، التي تضم أيضا باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي.

يشار إلى أن مشاركة روديغر الآن محل شك كبير، على الأقل في مباريات ألمانيا بدوري الأمم، وسط دعوات لاستبعاده على أي حال بسبب تصرفاته الغريبة في نهائي كأس الملك.