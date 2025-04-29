نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: أوكرانيا على وشك سحقها وأحاول إنقاذها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع مجلة "ذا أتلانتيك" عن ثقته بأن أوكرانيا ستواجه "انهيارا قريبا جدا"، وأكد أنه يحاول إنقاذها.

وقال ترامب: "أعتقد أنني أنقذ هذا البلد. أعتقد أنها ستسحق قريبا جدا.. دعونا ننظر إلى الحقائق!".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه خلال فترة رئاسته الأولى زود كييف بصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، معترفا بأن أوكرانيا قد تفقد المزيد من الأراضي في الصراع الحالي، لكنه امتنع عن التعهد بمزيد من إمدادات الأسلحة الأمريكية.

وأضاف: "ليس بالضرورة أسلحة. هناك العديد من أنواع الأسلحة. ليس بالضرورة أسلحة نارية. يمكن أن تكون أسلحة عقوبات. أسلحة مصرفية. العديد من الخيارات الأخرى".

وبالرغم من إشارته إلى أن النزاع لا يشكل حاليًا تهديدًا للأمريكيين، حذر من حرب عالمية ثالثة.