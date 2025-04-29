نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حريق ضخم في محطة كهرباء غربي لندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اندلع حريق ضخم في محطة كهرباء فرعية بمنطقة مايدا فيل غربي لندن ما استدعى تدخلا واسعا من فرق الإطفاء.

وحضر نحو 100 رجل إطفاء في موقع الحريق، الذي وقع في شارع أبردين بليس، بينما ذكرت فرقة إطفاء لندن أن سقف مبنى سكني مجاور اندلع فيه الحريق أيضا، مما اضطر السلطات إلى إجلاء نحو 80 شخصا من منازلهم في المنطقة المتضررة.

وانتشرت سحب كثيفة من الدخان الأسود في سماء المدينة، حيث أظهرت الصور الواردة من محيط الموقع تصاعد أعمدة الدخان بشكل ملحوظ.

وقد بدأت فرقة الإطفاء في تلقي البلاغات بشأن الحريق في نحو الساعة 5:30 صباحا في التوقيت المحلي، حيث ورد أكثر من 170 اتصالا من المواطنين، وتم إرسال 15 سيارة إطفاء إلى الموقع في محاولة للسيطرة على النيران.

وحتى الآن، لم تعرف الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، ولا تزال التحقيقات جارية.

ويأتي هذا الحادث بعد مرور نحو شهر على إغلاق مطار هيثرو بسبب حريق اندلع في محطة كهرباء فرعية قريبة، أدى إلى إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية وتضرر مئات الآلاف من المسافرين، حيث ذكرت شرطة العاصمة في ذلك الوقت أنها لا تتعامل مع الحريق كحادث جنائي.