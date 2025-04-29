خيانة في الظل.. فيديو هروب حارس السوداني يشعل الشكوك في منظومة الحماية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 05:31 مساءً - هناك مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مما تسبب في إثارة جدل كبير وواسع، وظهر هذا الفيديو أحد الأشخاص من أفراد حماية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وادعى أنه تعرض لضغط من قبل جهه سيادية، وهذا من أجل فرض شروط قام بوصفها بالخيانة.

والجدير بالذكر أن الشخص الذي ظهر في الفيديو ظهر سابقًا في عدة مناسبات بجانب السوداني، واقر برفضه لتلك الضوابط حفاظًا على الأمانة.

كما اكد مصدر حكومي أن هذا الشخص كان يعمل بشكل مؤقت في سرية الحماية، ثم تم إقصاؤه بسبب إساءة تصرفاته واعتدائه في السابق على ضابط قبل هروبه من الخدمة وصدر ضده حكم غيابي.

تلك القضية أثارت العديد من التساؤلات فيما يخص كفاءة عناصر الحماية، ومدى انضباطهم، وسط العديد من التحديات الأمنية المعقدة التي تشهدها البلاد.