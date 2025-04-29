الاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس حتى صباح اليوم، 22 فلسطينيًّا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم 4 نساء وأسرى سابقون.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل عدوانه على محافظتي جنين وطولكرم منذ نحو 100 يوم، ترافقه في ذلك عمليات اعتقال وتحقيق ميداني مستمرة، حيث وصلت حالات الاعتقال في جنين ومخيمها منذ بداية الاجتياح إلى أكثر من 600 حالة، أما في طولكرم ومخيميها فقد بلغت نحو 260، ويشمل ذلك من تم اعتقالهم والإفراج عنهم لاحقًا.

جدير بالذكر أن حملات الاعتقال تعد أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.