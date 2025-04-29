شرارة في قلب إيران .. انفجارات تكشف أعطالًا في منظومة السلامة الصناعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 04:33 مساءً - انفجار كبير في منشأة صناعية داخل إيران وسط البلاد، مما أسفر عن إصابة العديد بجروح عميقة ووفاة شخص آخر ، إلى الآن.

الحادث وقع في منطقة ميمه بأصفهان، داخل مبنى تابع لشركة صناعية محلية، مما استدعى تدخلًا سريعًا من فرق الإنقاذ التي سيطرت على الوضع.

اللافت أن هذا الحادث يأتي بعد أيام قليلة من كارثة كبرى هزّت ميناء رجائي في بندر عباس، حيث أودت سلسلة انفجارات مدمرة بحياة العشرات وأسفرت عن فقدان العديد، مع تضرر شديد في البنية التحتية.

التحقيقات الأولية تكشف خللاً خطيراً في الالتزام بإجراءات السلامة، إلى جانب وجود تجاوزات جمركية خطيرة، تضمنت التلاعب بتصريحات حول خطورة المواد المخزنة.

هذه الأحداث المتتالية تعكس خللاً عميقاً في منظومة السلامة الصناعية في البلاد، وسط مطالبات شعبية ورسمية بمحاسبة المقصرين وتعزيز الرقابة.