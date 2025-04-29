فرنسا تقدم مساعدات طبية لمصر لدعم المصابين من قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 04:33 مساءً - ضمن جهودها الإنسانية المتواصلة، سلّمت الحكومة الفرنسية مصر دفعة جديدة من المساعدات الطبية بلغ وزنها نحو 9 أطنان، موجهة لدعم المستشفيات المصرية التي تستقبل مصابي الحرب من قطاع غزة، خاصة الأطفال.

وجاءت هذه المساعدات في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، حيث جرى الاتفاق على حزمة من أشكال الدعم بالتنسيق مع مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

وأوضح السفير الفرنسي بالقاهرة، إيريك شوفالييه، في تصريح مصوّر، أن هذه المستلزمات ستُستخدم لعلاج أكثر من 500 مصاب، مؤكدًا أن فرنسا تقف إلى جانب مصر في جهودها لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للجرحى الفلسطينيين.

كما شدد السفير على أن بلاده تواصل دعواتها المتكررة لإتاحة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرًا إلى أن الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 50 يومًا يزيد من معاناة المدنيين، ويحول دون تلبية أبسط احتياجاتهم الصحية.

وفي لفتة إنسانية، زار السفير مركزًا لرعاية أطفال غزة تديره منظمة "أنقذوا الأطفال" (Save the Children)، ويدعمه مركز الأزمات الفرنسي، حيث التقى عددًا من الأطفال وأسرهم، مؤكدًا أن فرنسا لن تتوقف عن دعم المدنيين ضحايا الصراع.