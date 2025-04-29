بعد تخلي الأمير هاري عن المهام الملكية.. هل يحق له أن يكون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 04:33 مساءً - أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تخليهما عن أي مسئولية ملكية، وهذا كان بمحض إرادتهما ورغبتهما في ذلك، وكان ذلك في عام ٢٠٢٠.

على الرغم من هذا قام على الفور الملك تشارلز حينها أن يعدل من الدستور بخصوص تعيين مستشارين الدولة، حيثُ أنه يجب أن يكون المستشارين من العائلة الملكية، وتمت إضافة ما دام لم يتخلوا عن أداء دورهما.

لذلك فلا يقدر الأمير هاري أن يتولى هذا المنصب، لكونه متخلي على أداء المهام في الدولة.

جدير بالذكر أن المستشارين يقوموا ببعض المهام نيابة عن الملك، مثل: افتتاح مجلس، استضافة دبلوماسيين وهكذا.