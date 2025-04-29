اتصال هاتفي بين إسحاق دار رئيس الوزراء الباكستاني ونظيره الإماراتي لبحث التعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 04:33 مساءً - قام نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار بإجراء اتصال مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نيهان، وناقش خلاله تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

واتفق الطرفان على ضرورة تعزيز الاستقرار الإقليمي والسلام عن طريق الحوار واتباع الأساليب الصحيحة في حل أي نزاعات.

كما أكد المسؤول الإماراتي خلال المحادثة عن أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وممارسة ضبط النفس في التعامل مع التحديات المشتركة.

وشدد الطرفين على ضرورة الالتزام بمواصلة التشاور الوثيق بينهما من أجل مواجهة التطورات الإقليمية الحالية.

وجاءت تلك المحادثة في إطار الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، مع إبراز متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، كما أشارت المصادر إلى أن كلا الجانبين يعملان على تعزيز آليات التنسيق في مختلف المجالات الاستراتيجية.