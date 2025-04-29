العالم اليوم - بتهمة التخابر مع إيران.. حكم بسجن إسرائيلي 10 سنوات

انتم الان تتابعون خبر بتهمة التخابر مع إيران.. حكم بسجن إسرائيلي 10 سنوات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أبريل 2025 04:26 مساءً - أصدرت محكمة إسرائيلية حكما بالسجن 10 سنوات بحق موطي ممان، وهو مواطن إسرائيلي في السبعينات من عمره من مدينة عسقلان، بعد إدانته بالتخابر مع إيران والتواصل مع جهات معادية.

ووفقا للائحة الاتهام، اعترف ممان بقيامه بزيارتين إلى إيران، حيث التقى بعناصر من الاستخبارات الإيرانية، وتلقى آلاف الدولارات مقابل تنفيذ مهام وصفت بالحساسة.

وشملت تلك المهام مناقشات حول إمكانية تنفيذ عمليات داخل إسرائيل، من بينها اغتيال شخصيات ومسؤولين إسرائيليين.