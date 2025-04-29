‏شركة الكهرباء الإسبانية: التقييم الأولي لانقطاع التيار الكهربائي يستبعد حصول هجوم سيبراني على شبكة الطاقة

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أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏شركة الكهرباء الإسبانية، إن التقييم الأولي لانقطاع التيار الكهربائي يستبعد حصول هجوم سيبراني على شبكة الطاقة.

وشهدت عدة دول أوروبية، أبرزها إسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا، انقطاعًا واسع النطاق للتيار الكهربائي، أثر على ملايين المواطنين وأحدث حالة من الشلل في وسائل النقل والخدمات الأساسية. ورغم إعادة التيار إلى بعض المناطق.

وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب الدقيقة لهذا الحادث غير المسبوق، وسط تحذيرات بأن عودة الأمور إلى طبيعتها قد تستغرق عدة ساعات. وأثار الحادث حالة من الارتباك، وتسبب في تعطيل حركة القطارات، توقف مترو الأنفاق، وشلل حركة المرور، مع تسجيل انقطاعات في خطوط الهاتف أيضًا، مما سلط الضوء على هشاشة البنية التحتية للطاقة في بعض مناطق أوروبا.