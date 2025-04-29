الصين تطلق أقمار صناعية جديدة لتوسيع شبكة الإنترنت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 02:29 مساءً - نجحت الصين فجر اليوم الثلاثاء ٢٩ إبريل، في إطلاق دفعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى المدار الأرضي المنخفض، وذلك من ضمن مشروع توسيع شبكة الإنترنت الفضائي.

جاء الإطلاق من مركز ونتشانج الفضائي الواقع في مقاطعة هاينان الجنوبية، وذلك باستخدام صاروخ من طراز لونج مارش-٥ بي، والمزود بوحدة عليا من نوع إكسبيديشن-٢.

تعتبر هذه المجموعة، هي المجموعة الثالثة من نوعها، حيثُ تشكل جزءًا من كوكبة أقمار مخصصة لتوفير خدمات الإنترنت، وقد وصلت إلى مدارها المحدد بالفعل بنجاح.