مشروع ”التجلي الأعظم”.. تطوير يحترم البيئة والتراث في سانت كاترين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 02:29 مساءً - في رد واضح على الشائعات التي تداولها البعض بشأن تأثير مشروع "التجلي الأعظم" على منطقة سانت كاترين، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو توضيحي يؤكد فيه أن عمليات التطوير الجارية هناك تتم في إطار من الحرص الشديد على حماية الطبيعة الفريدة للمكان.

جاء في الفيديو أن المشروع يُنفذ بأسلوب يحترم الخصوصية الدينية والتاريخية للمنطقة، ويعتمد على معايير منظمة اليونسكو للحفاظ على التراث الإنساني، مع عدم الإخلال بالنظام البيئي الحساس الذي يميز سانت كاترين.

كما أوضح الفيديو أن هناك تعاونًا مباشرًا مع منظمة اليونسكو واستعانة باستشاريين عالميين معتمدين، بهدف ضمان التوافق مع المعايير البيئية والأثرية خلال مراحل تنفيذ المشروع.

المشروع يضع الحفاظ على الصخور التاريخية والنباتات النادرة في مقدمة أولوياته، ويعمل على إظهار القيمة الدينية والروحية للمنطقة، تمهيدًا لتحويلها إلى مقصد عالمي للسياحة البيئية والدينية.

ووصلت نسبة إنجاز المشروع إلى نحو 90%، في ظل التزام صارم بكل الضوابط المعتمدة، بما يضمن أن تبقى سانت كاترين نموذجًا للتنمية التي تحترم التاريخ والطبيعة في آن واحد.