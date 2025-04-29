65 قتيل وإصابات كبيرة.. روسيا تتدخل لإخماد حريق هائل في ميناء الشهيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 02:29 مساءً - كشفت وزارة الطوارئ في روسيا أن كافة الفرق المتخصصة الخاصة بها تشارك في إطفاء حريق كبير في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس في جنوبي إيران، والجدير بالذكر أن هذا الحريق اسفر عن 65 قتيل وأكثر من 1200 جرحى.

وقد شاركت في عملية الإطفاء العديد من الطائرات الروسية، ونفذت 13 طلعة جوية، قامت خلالها بإلقاء 130 طن من المياه، وهذا بالتنسيق مع فرق الإنقاذ الإيرانية.

نجم هذا الحريق من انفجار مستودع للمواد الكيميائية وقد أقرت السلطات الإيرانية أن سبب هذا الحريق هو الإهمال وغياب كافة إجراءات السلامة، ونفت وجود أي مواد عسكرية بالموقع.