ارتفاع جديد لعدد قتلى انفجار إيران

ارتفاع جديد لعدد قتلى انفجار إيرانارتفع عدد ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس، أكبر ميناء تجاري في إيران إلى 46 قتيلا وأكثر من 1000 مصاب.

وقال مهرداد حسن زاده مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان في تصريح له اليوم، إن عدد الضحايا ارتفع إلى 46 قتيلا، فيما بلغت حصيلة الإصابات أكثر من 1000 شخص، منهم 138 ما زالوا في المستشفيات.

يذكر أن الانفجار وقع السبت الماضي في محافظة هرمزكان جنوب إيران، ولم تتوفر معلومات دقيقة عن سببه، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات وقوعه.