220 شهيداً ومصاباً بغزة خلال 24 ساعة

220 شهيداً ومصاباً بغزة خلال 24 ساعةارتفعت وتيرة المجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، إثر عمليات قصف مستمرة طالت تجمعات للنازحين ومنازل مأهولة بالمدنيين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة الاثنين، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 52 ألفا و314 شهيدا، و117 ألفا و792 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 71 شهيدا (منهم انتشال 14 شهيدا)، و153 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، 2,222 شهيدا و5,751 مصاباً.

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ولفتت الوزارة إلى أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ونوهت إلى أنه تمت إضافة 697 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، ممن اكتملت بياناتهم وتم اعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وفي تطور لاحق، استُشهد 12 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، الاثنين، في قصف للاحتلال طال محيط مسجد البركة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفي استهدافات لمدينتي غزة وخان يونس، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى أكثر من 32.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 8 أشخاص باستهداف بالقرب من دوار أبو مازن، وبالقرب من مفترق الغفري بمدينة غزة، بينما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بالقرب من مسجد الشافعي بمدينة خانيونس.