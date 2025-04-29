نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينها السعودية.. دول عربية تعلن غدا الثلاثاء بداية شهر ذي القعدة لعام 1446 هجريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصر ومكتب المرجع الديني الأعلى في العراق علي الحسيني السيستاني، أن يوم غد الثلاثاء هو الأول من شهر ذي القعدة.

وفي بيان لها، أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها استطلعت هلال شهر ذي القعدة لعام 1446 هجريا بعد غروب شمس يوم الاثنين 29 شوال 1446 هجري هجريا (وفقا لمصر)، الموافق 28 أبريل لعام 2025 ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، مضيفة: "وقد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر ذي القعدة لعام 1446 هجريا".

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه بناء "على ذلك، تعلن أن يوم الثلاثاء الموافق الـ29 من شهر أبريل لعام 2025 ميلاديا، هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1446 هجريا".

من جهته، قال مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني في بيان مقتضب: "إن مكتب سماحة السيد السيستاني في النجف الأشرف أعلن أن يوم غد الثلاثاء الموافق (29 أبريل 2025) هو الأول من شهر ذي القعدة لعام 1446 للهجرة".

وفي السعودية، فقد ​اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر ذي القعدة لعام 1446 هجري مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شوال لعام 1446هجري ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 27 أبريل 2025.

وأوضحت وزارة العدل السعودية أنه بعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم (194/هـ) وتاريخ 29 شوال 1446 هجري المتضمن: عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي القعدة لعام 1446 هجري مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا أن يوم الاثنين 30 شوال 1446 هجري ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 28 أبريل 2025، هو المكمل لشهر شوال لعام 1446 هجري ثلاثين يوما، وأن يوم الثلاثاء 1 ذي القعدة 1446 هجري ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 29 أبريل 2025، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1446 هجري.

هذا وأعلن مفتي عام الأردن أحمد الحسنات، أن يوم غد الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025 هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1446 هجرية