العالم اليوم - إسبانيا تعلن حالة الطوارئ.. وتغلق شبكة السكك الحديدية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أبريل 2025 10:27 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، الإثنين، حالة الطوارئ بعد أن شهد معظم أنحاء شبه الجزيرة الإيبيرية انقطاعا في التيار الكهربائي.

وأضافت الوزارة أن حالة الطوارئ ستطبق في المناطق التي تستدعي فيها الضرورة ذلك.

وطلبت مدن مدريد والأندلس وإكستريمادورا من الحكومة المركزية تولي مسؤولية النظام العام فيها.

القطارات في إسبانيا

من جانبه، قال وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي إن قطارات المسافات المتوسطة والطويلة في البلاد ستظل خارج الخدمة، الإثنين، بسبب انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، وذلك رغم استعادة الكهرباء في بعض المناطق.

وأضاف بوينتي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "من غير المتوقع حاليا استئناف الخدمة للمسافات المتوسطة والطويلة اليوم".

وأوضح بوينتي أنه سيتعين على المسافرين التخلي بشكل مؤقت عن رحلاتهم.

وأضاف: "نعمل على استعادة الكهرباء حتى نتمكن من استئناف هذه الخدمات، لكن ذلك لن يكون ممكنا اليوم".

وأدى انقطاع التيار الكهربائي، الذي حدث في منتصف النهار تقريبا، إلى الإغلاق الكامل لشبكة السكك الحديدية.

ووفقا لشركة توزيع الكهرباء الإسبانية "ريد إلكتريكا"، تم استعادة الكهرباء الآن في مناطق مثل كتالونيا وأراغون وإقليم الباسك وجاليسيا وأستورياس ونافار وقشتالة.

مطارات البرتغال

وفي السياق، استبعدت شركة (إيه.إن.إيه) المسؤولة عن إدارة مطارات برتغالية إقلاع أي رحلات جوية من لشبونة حتى العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، وذلك بعد انقطاع التيار الكهربائي الواسع الذي ضرب شبه الجزيرة الأيبيرية.

وأضافت الشركة في بيان أن العمليات مستمرة في مطاري بورتو وفارو، لكن مع بعض القيود.