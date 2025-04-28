بيسكوف: الهدنة في ذكرى عيد النصر تؤكد حسن نية الجانب الروسي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين، أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدنة مايو في أوكرانيا كان مدفوعا باعتبارات إنسانية وإظهارا لحسن النية.

وأوضح بيسكوف: "الرئيس يستند إلى اعتبارات إنسانية. هذا مظهر من مظاهر حسن نية رئيس الدولة الروسية، الذي يؤكد استعدادنا للخروج إلى مسار التسوية السلمية".

وأكد بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو قد أبلغت واشنطن مسبقا عن وقف إطلاق النار المخطط له في الفترة من 8 إلى 11 مايو، أن "روسيا والولايات المتحدة تجريان تبادلا للمعلومات عبر القنوات المناسبة".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن الرئيس بوتين هدنة بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية من 8 إلى 11 مايو، حيث سيتم وقف الأعمال القتالية لأسباب إنسانية.

وأكد الكرملين في بيان أنه "على أوكرانيا أن تحذو حذو روسيا وتعلن وقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر.. وفي حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات الروسية ستتخذ ردا مناسبا وحاسما".

وشدد البيان على أن "الجانب الروسي يؤكد مجددا استعداده لإجراء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة، تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، وإلى تعاون بناء مع الشركاء الدوليين بشأن تسوية الأزمة