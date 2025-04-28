العالم اليوم - إسبانيا تعلن "السبب المبدئي" لانقطاع الكهرباء

انتم الان تتابعون خبر إسبانيا تعلن "السبب المبدئي" لانقطاع الكهرباء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أبريل 2025 08:27 مساءً - صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الإثنين، أن مشكلة في شبكة الكهرباء الأوروبية تسببت في انقطاع التيار على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا مع استمرار التحقيقات لتحديد سبب المشكلة.

وطلب سانشيز من العامة الامتناع عن التكهنات، وقال إنه لم يتم استبعاد أي نظرية بشأن سبب انقطاع الكهرباء.

وتقدم سانشيز بالشكر إلى حكومتي فرنسا والمغرب، حيث يجري سحب الكهرباء من البلدين لاستعادة الطاقة بشمال وجنوب إسبانيا.

وفي وقت سابق، أكد سانشيز أن قطاع الاتصالات يمر بمرحلة حرجة ويجب استخدام الهواتف بمسؤولية وللمكالمات القصيرة فقط.

وأوضح أن "أنظمة الدفع والخدمات المصرفية الرقمية تعمل بشكل طبيعي"، لافتا إلى أنه "لا توجد مشاكل تتعلق بالأمن العام إثر انقطاع الكهرباء في البلاد".

ما بين 6 و10 ساعات لإعادة الكهرباء

وقدرت شركة تشغيل شبكة الكهرباء في إسبانيا أن الأمر سيستغرق ما بين 6 و10 ساعات لإعادة التيار بعد الانقطاع الشامل الذي أثر على شبه الجزيرة الأيبيرية بأكملها منذ الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش.

وقال إدواردو برييتو، مدير العمليات في شبكة الكهرباء الإسبانية: "يمكننا الحديث عن تأخير يتراوح بين 6 و10 ساعات إذا سارت الأمور على ما يرام. وقد تم بالفعل إصلاح بعض نقاط الإمداد".