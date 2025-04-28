أزمة كشمير تلوح في الأفق .. توترات حادة بين باكستان والهند تهدد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 07:37 مساءً - أعلنت باكستان عن احتمال وقوع توغل عسكري هندي في أراضيها، مع تصاعد التوترات بين البلدين النوويين.

جاء ذلك بعد الهجوم المميت الذي استهدف سياحًا في كشمير الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة 17 آخرين.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز، أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، أن الوضع الحالي يتطلب تعزيزًا للقوات الباكستانية، مؤكدًا أن "القرار الاستراتيجي قد تم اتخاذه".

وأوضح أن الجيش الباكستاني قد أطلع الحكومة على احتمال اندلاع الهجوم الهندي، رغم عدم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

الحادث الأخير، الذي أدى إلى مقتل مدنيين في الشطر الهندي من كشمير، جعل الوضع بين الدولتين يزداد تأزمًا، حيث تبادلت القوات إطلاق النار على الحدود خلال الأيام الأخيرة، ما يعكس حالة من التوتر الشديد قد تؤدي إلى تطور خطير في الأزمة.