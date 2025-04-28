نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابو الغيط: علاقات الكويت بالجامعة خاصة وتاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد الكويت أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم ٢٨ الجاري، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها أبو الغيط لدولة الكويت شهدت عددا من اللقاءات والفعاليات.

ومن جانبه، قال أحمد أبو الغيط عبر حسابه الرسمي على موقع اكس‏:"تشرفت صباح اليوم بإستقبال سمو ‎#ولي_عهد_الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح لي في قصر بيان. الحوار كان ثريًا ومميزًا كعهدي بسموه وتناولنا فيه القضايا الاساسية في المنطقة وفي مقدمتها ‎#القضية_الفلسطينية. كما سعدت بلقاء مطول ومفيد مع معالي ‎#وزير_الخارجية عبدالله اليحيا وقيادات الوزارة. أتابع باكر زيارتي إلي الكويت بمحاضرة في ‎#المعهد_الدبلوماسي_الكويتي".

