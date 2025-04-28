رغم الموافقة المبدئية.. رفضت اسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس لمدة 5...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 06:35 مساءً - أبدت إسرائيل رفضها للمقترح الذي قامت حركة حماس بتقديمه فيما يخص إيقاف إطلاق النار لمدة 5 سنوات مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وعلى الرغم من أن حماس توافق على المقترح، أصرت إسرائيل على رفض الهدنة ذو الأمد الطويل، واعتبرت أن هذا يعطي حماس الفرصة للاستمرار في حربها أمام إسرائيل بصورة قوية.

وقد ورد الرد من تل أبيب وهذا بعد أن وصل بعثة من حركة حماس إلى القاهرة في نهاية الأسبوع الفائت من أجل إجراء عدة مفاوضات إضافية، وقد أفاد مسؤولون أن حركة حماس اقروا استعدادهم لقبول الصفقة إذا تم إطلاق سراح الأسرى دفعة واحدة مقابل إيقاف القتال لخمسه سنوات.

وشملت الخطة التي قامت حماس بعرضها ثلاثة مراحل أساسية من بينها إخلاء الأسرى الجرحى من أجل الحصول على العلاج من خارج غزة، واستكمال المساعدات الإنسانية، وعودة الجرحى إلى إسرائيل بعد توقيع آخر اتفاق.