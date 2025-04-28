احتفال يوم الملك.. امستردام تنوي بناء منزل من بلاستيك القمامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 06:35 مساءً - يُقام كل عام في أمستردام احتفال يوم الملك، وهو العيد القومي للبلاد، وعلى الفور في اليوم التالي تطوع مجموعة من الشباب ما يقرب من ٢٥٠ متطوع لتنظيف المدينة من القمامة، والعمل على جمع البلاستيك.

أكد المتطوعين أن البلاد تمنحهم يومًا من أجل الاحتفال، واليوم التالي هو يوم رد الجميل، وتنظيف البلاد، والتعاون مع شركات حماية البيئة.

يعتبر العالم أن هذا اليوم الذي يحتفل به الأشخاص في أمستردام، هو أكثر يوم تلوث في السنة، فيحضر الجميع من أنحاء العالم لكي يبيعوا أغراض مختلفة ومتنوعة.

حرصت شركة بلاستيك ويل، أن تقوم بتجميع عدد من البلاستيك، ويتم عمل منزل عائم مصنوع من البلاستيك، وذلك من أجل جعل البلاد نظيفة.