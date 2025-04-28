بوتين يشكر كيم على «انجاز» الجنود الكوريين الشماليين فـي كورسك

موسكو ـ ا.ف.ب: شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على «الإنجاز» الذي حقّقه جنوده بقتالهم إلى جانب روسيا ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية التي تقول موسكو إنّها «حررتها» بالكامل. وقال بوتين في بيان صادر عن الكرملين إنّ «الأصدقاء الكوريين تصرّفوا انطلاقا من شعور بالتضامن والعدالة والرفقة الحقيقية». وأضاف «نقدّر ذلك كثيرا ونشعر بالامتنان الصادق شخصيا للرفيق كيم جونغ أون... وللشعب الكوري الشمالي».

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