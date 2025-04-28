ترحيب عماني باستحداث منصب نائب رئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

مسقط ـ العُمانية: رحّبت سلطنة عُمان بقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باستحداث منصب نائب رئيس للجنة التنفيذية نائب رئيس دولة فلسطين، وتعيين معالي حسين الشيخ في هذا المنصب. وأعربت سلطنةُ عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن تهنئتها معاليه في مهامه الجديدة وتمنياتها له بالتوفيق والنجاح، معربةً عن أملها في أن يُعزز ذلك من وحدة الصف الفلسطيني وخدمة تطلعاته المشروعة، وفي مقدمتها نيل كل حقوقه وإقامة دولته المستقلة.

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